Carlinhos é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com oito gols - Divulgação / Nova Iguaçu

Publicado 01/04/2024 10:00 | Atualizado 01/04/2024 10:01

Rio - Reforço do Flamengo, o atacante Carlinhos, de 27 anos, ainda não foi anunciado, mas já chamou a atenção do jornal espanhol "AS". A publicação destacou a reviravolta que sua carreira está tendo. Vice-artilheiro do Carioca, o atacante, que ainda defende o Nova Iguaçu, estava disputando a Série D no ano passado.

"O atacante de 27 anos passou por inúmeras dificuldades até encontrar seu lugar na elite. Desde sua posição de jovem promissor até a folga de um ano para cuidar de sua mãe. Agora chegou a sua hora de brilhar", publicou o jornal, que citou que Carlinhos defendia o Camboriú e atuava pela Série D há seis meses.



Para contratar Carlinhos, o Flamengo venceu a concorrência de outros clubes. O Atlético-MG e o Vasco tinham interesse no atacante. Após a disputa do Campeonato Estadual, o atacante irá assinar contrato de três anos com o Rubro-Negro.



Formado na base do Corinthians, Carlinhos passou por clubes pequenos de São Paulo como Oeste, Novorizontino, Juventus, São Caetano e Santo André. No Rio, ele teve duas passagens pelo Audax. Em sua primeira temporada pelo Nova Iguaçu, o atacante atuou em 13 jogos, fez nove gols e deu uma assistência.



No Flamengo, Carlinhos chegará para ser uma opção no banco de reservas para Pedro. Gabigol, de 27 anos, está suspenso por ter foi suspenso por dois anos por tentar fraudar um exame antidoping. Apesar disso, o Rubro-Negro confia que irá conseguir reverter a pena e inscreveu o camisa 10 na Libertadores.