Daniel Ruiz fez o gol do empate do Millonarios e acabou com a invencibilidade da defesa do Flamengo - Raul Arboleda/ AFP

Publicado 02/04/2024 21:07

chegou ao fim a maior sequência de um goleiro rubro-negro sem ser vazado na história. A invencibilidade da defesa do Flamengo não suportou a altitude de 2.625 m de Bogotá e sofreu o primeiro gol na temporada, de Daniel Ruiz, no empate em 1 a 1 com o Millonarios , na estreia na Libertadores de 2024. Com isso,

Foram 11 jogos oficiais sem Rossi ter que ir buscar a bola no fundo da rede. Contando os 65 minutos sem levar gol no último jogo da temporada de 2023 (1 a 1 com o São Paulo) e os 79 contra a equipe colombiana, o goleiro argentino somou 1.134 minutos sem sofrer gol, sem considerar os acréscimos.



recorde anterior do Flamengo pertencia a Cantarele, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979, com 959 minutos, e

, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979, com 959 minutos, e foi superado por Rossi no empate em 0 a 0 com o Fluminense, pelo Carioca.

Em 2024, o Flamengo só foi vazado no 1 a 1 com o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, quando um time alternativo, com muitos jovens, jogou no lugar do elenco principal, que estava nos Estados Unidos em pré-temporada.



Em um dos amistosos no exterior, o Rubro-Negro chegou a sofrer um gol, no empate em 1 a 1 com o Orlando City. Mas o duelo não conta como partida oficial para o recorde de Rossi.