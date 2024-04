Rodolfo Landim é presidente do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/04/2024 22:03 | Atualizado 01/04/2024 22:05

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, explicou internamente a postura do clube em meio às tratativas pela renovação de contrato de Gabigol. A negociação pela extensão do vínculo do atacante foi um assunto debatido recentemente nos bastidores do Rubro-Negro.

Tudo começou com a entrevista de Landim à CBN, no último domingo. Na conversa, o mandatário revelou que as conversas pela renovação do contrato foram adiadas para o fim de 2024 . O fim do vínculo de Gabi com o Fla expira no dia 31 de dezembro deste ano.

Num grupo de WhatsApp, um aliado criticou a declaração de Landim. Pouco depois, conforme adiantaram os site "GOAL" e "ge", o presidente respondeu da seguinte forma:

"Não estamos abrindo mão, só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi esta a principal razão pela qual não renovamos no passado. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a sua vida será brutal, não tenho dúvida disso".

Gabi é um dos ídolos recentes da história do Flamengo e peça fundamental para nas recentes conquistas do time. O Rubro-Negro, claro, busca a renovação de contrato, mas ainda não há um acordo.