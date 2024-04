Tite durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Tite durante treino do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 01/04/2024 15:10

Colômbia - Quase perfeito durante todo o Campeonato Carioca 2024, o sistema defensivo do Flamengo será colocado à prova a mais de 2.600 metros acima do nível do mar, em Bogotá, na Colômbia. Isso porque o Rubro-Negro enfrentará o Millonarios nesta terça-feira, 2, no El Campín, a partir das 19h (de Brasília). A partida é válida pela primeira rodada do Grupo E da Libertadores.

Ao longo do Estadual, que chegará ao fim no próximo fim de semana , o Fla disputou 14 jogos e levou apenas um gol. Aconteceu na segunda rodada da Taça Guanabara, no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu. Na ocasião, porém, o Rubro-Negro foi a campo com um time alternativo, formado por reservas e jogadores da base.

O elenco principal e Tite faziam trabalhos de pré-temporada nos Estados Unidos. Dessa forma, o Flamengo ainda não foi vazado em jogos oficiais na temporada sob o comando de seu treinador.