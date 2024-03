Troféu do Campeonato Carioca está entre Flamengo e Nova Iguaçu - Divulgação

Troféu do Campeonato Carioca está entre Flamengo e Nova IguaçuDivulgação

Publicado 27/03/2024 14:52 | Atualizado 27/03/2024 14:54

A Federação de Futebol do Estado do Rio (Ferj) anunciou nesta quarta-feirsa (27) que a partida de volta da final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu,