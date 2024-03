Rosto de Pelé em fantasma - Reprodução / Internet

Publicado 27/03/2024 13:41 | Atualizado 27/03/2024 13:41

Rio - O Santos enfrenta o Bragantino, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em partida válida pela semifinal do Campeonato Paulista. Porém, uma atitude de torcedores do Corinthians vem gerando polêmica nas redes sociais. Eles fizeram provocações nos arredores do estádio aos santistas, entre elas há cartazes de um fantasma da Série B com o rosto de Pelé, ídolo do Peixe e maior jogador da história do futebol.

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu no fim de 2022, aos 82 anos, vítima de um câncer. No ano passado, o primeiro ano sem o Rei do Futebol, o Santos acabou rebaixado para a Série B. Utilizar um fantasma para provocar os rivais e relacioná-los à Segundona é comum no futebol brasileiro, porém, a utilização do rosto do Atleta do Século acabou repercutindo negativamente nas redes sociais.



"Provocação e zoação fazem parte do futebol, mas usar a imagem do Rei Pelé vinculada a um fantasma é um desrespeito completo a um ídolo mundial", "Desnecessário essas provocações. Torcedor santista. Por favor, não quebrem nada na arena", "Completamente equivocado", foram alguns dos comentários.



Santos e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira, em São Paulo, às 20h30 (de Brasília). A outra semifinal irá acontecer nesta quinta-feira, no Allianz Parque, entre Palmeiras e Novorizontino, às 21h35 (de Brasília).