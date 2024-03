Ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales deu um beijo forçado na boca da jogadora Jenni Hermoso - Reprodução

Publicado 27/03/2024 13:49 | Atualizado 27/03/2024 13:51

Espanha - O Ministério Público da Espanha anunciou, nesta quarta-feira (27), o pedido de dois anos e meio de prisão para o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, pelos crimes de agressão e coação sexual no caso do beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso, após a final da Copa do Mundo do ano passado, em Sydney.