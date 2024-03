Renato Gaúcho - Lucas Uebel / Grêmio

Publicado 27/03/2024 14:48

Rio Grande do Sul - O Grêmio derrotou o Caxias por 3 a 2 e irá disputar a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude, em busca do heptacampeonato da competição. Ao analisar o rendimento da sua equipe, Renato Gaúcho afirmou que apenas o Flamengo está jogando um bom futebol na atual temporada.

"A gente sempre trabalha para buscar o melhor. Hoje, no Brasil, qual time está em destaque jogando um futebol bem? É o Flamengo. Os demais estão muito parelhos. Não dá para se comparar com o Flamengo, eles têm dois times", afirmou em entrevista coletiva.



Renato aproveitou para cutucar o Internacional, que era citado como uma das melhores equipes do ano, mas que acabou eliminado do Estadual, após perder para o Juventude nos pênaltis.



"Parabéns ao Flamengo, mas futebol...alguns clubes foram elogiados, mas não estão na final. Quem tem que ser elogiado no momento são os que estão na final", disse.