RodrygoAFP

Publicado 02/04/2024 12:22

Rio - Atacantes do Real Madrid, Rodrygo e Vini Jr vem sendo alvos de um debate na Espanha. Após o ex-jogador do Santos ter sido destaque na vitória do Athletic Bilbao, atuando na esquerda, na função que normalmente é do ex-jogador do Flamengo, a possibilidade de uma mudança vem mexendo com as opiniões dos torcedores do Real Madrid.

Em entrevista ao jornal "El País", Rodrygo admitiu que rende melhor atuando pela esquerda, porém, afirmou que isso acontece pela forma como o Real Madrid atua e não por uma questão de característica particular.



"É verdade que ali (na esquerda) vou melhor. O estilo da equipe sempre favorece quem jogue na esquerda. Fui muito bem e quero ir também pela direita. Jogava bem, mas os gols não saíam", afirmou.



Na última partida, Vini Jr não pode atuar pelo Real. O clube espanhol volta a campo no próximo dia 9, no Santiago Bernabéu, quando recebe o Manchester City pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.