Mãos de Daniel Alves e Joana Sanz - Reprodução / Instagram

Publicado 01/04/2024 12:53

Rio - A modelo Joana Sanz, de 31 anos, publicou nesta segunda-feira em seu perfil oficial do Instagram um registro de um encontro com Daniel Alves. Em imagem compartilhada pela espanhola, os dois aparecem de mãos dadas. Eles são casados desde 2017.

A emissora espanhola 'Telecinco' havia cravado que Joana Sanz se encontrou com Daniel Alves depois do brasileiro ter pagado a fiança para ter liberdade provisória, no último dia 25. Joana teria visitado o lateral em sua casa em Barcelona, no último final de semana.



Joana Sanz havia excluído seu perfil oficial no Instagram logo após a Justiça conceder liberdade provisória a Daniel Alves mediante a fiança. Alguns dias depois, a espanhola retornou com a sua conta.



Entenda o caso



O Tribunal de Barcelona, na Espanha, condenou Daniel Alves a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma mulher de 23 anos em uma boate da cidade, além de cinco anos de liberdade vigiada após o cumprimento da pena, sendo proibido de se comunicar ou se aproximar da vítima. O crime ocorreu em dezembro de 2022, dias após a participação do jogador na Copa do Mundo do Catar com a seleção brasileira.

Após a condenação no Tribunal de Barcelona, o caso de Daniel Alves ainda será avaliado pelo Superior Tribunal da Justiça da Catalunha. Ambas as partes poderão recorrer ao Tribunal Supremo de Madri, órgão máximo da Justiça espanhola. Por isso, a liberdade provisória não significa que ele foi absolvido, mas apenas poderá aguardar o trânsito em julgado fora da prisão. A advogada da vítima classificou a decisão como "escândalo" e prometeu recorrer.