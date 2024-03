Daniel Alves ao lado da advogada Inés Guardiola, na última segunda-feira (25) - Lluis Gene / AFP

Publicado 29/03/2024 13:32 | Atualizado 29/03/2024 15:54

Rio - Condenado a quatro anos e meio por estupro na Espanha, o ex-jogador Daniel Alves responderá por mais um processo. Ele é acusado de apropriação musical pelo músico Giuliano Matheus e o filho Thiago Matheus, em ação que corre desde 2021. A Justiça julgará o caso nos próximos dias, de acordo com informações do portal "UOL".

Os músicos alegam que Daniel Alves não os incluiu na autoria da música "Avião", lançada pelo ex-lateral em 2020, em uma campanha da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a desinformação na pandemia de Covid-19. A defesa nega as acusações e afirmam que a a música foi concebida exclusivamente pelo ex-jogador e que foi ele quem a apresentou aos artistas.

Em 2016, Giuliano Matheus e Thiago Matheus receberam um convite de Daniel Alves. A dupla viajou para Barcelona, onde aconteceu uma reunião. O ex-jogador intuito de entrar no ramo da música por meio de uma parceria. No ano seguinte, na Itália, mostraram a música. Daniel Alves gostou, pediu para fazer algumas modificações, aceitas pela dupla.

A relação da dupla com o ex-jogador terminou por divergências comerciais, sem que a música tivesse sido lançada, de acordo com o depoimento. A defesa de Daniel Alves, por sua vez, alega que os artistas querem "enriquecer ilicitamente" sem terem "apresentado prova documental idônea".

Daniel Alves não pode se apresentar ao tribunal no Brasil, pois entregou os passaportes brasileiro e espanhol à Justiça espanhola para conseguir a liberdade provisória. Ele também se comprometeu a não fugir do país em troca da liberdade, além de pagar a fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

Daniel Alves foi acusado de agredir sexualmente uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate de Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022. Ele foi detido no dia 20 de janeiro de 2023 e ficou 14 meses em prisão preventiva. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão mais cinco anos de liberdade vigiada.