William, capitão do BoavistaJoão Pedro Alves/Boavista SC

Publicado 01/04/2024 20:39

Rio - Mesmo com altos e baixos no Campeonato Carioca, o Boavista tem muito a comemorar com o desfecho de sua campanha em 2024. Com o vice da Taça Rio, o Verdão de Saquarema garantiu calendário completo na próxima temporada, e o feito foi destacado pelo volante William Oliveira, capitão da equipe.

O desempenho no Estadual deu ao Boavista uma vaga no Brasileirão Série D 2025, um dos focos do projeto, e provável participação na Copa do Brasil, dependendo apenas do repasse das vagas indiretas com as campanhas dos grandes na elite nacional deste ano.

"Muitos não acreditavam em nós. Um time novo, mas com compromisso e que trabalhou muito, abriu mão de muitas coisas para se dedicar ao clube. Independente de não termos chegado na semifinal ou final do Carioca, chegamos até a final da Taça Rio. Estou muito feliz com a nossa campanha", disse William.

Por não ter o mesmo prestígio em 2024, o Boavista deve liberar muitos de seus jogadores para outros clubes - em alguns casos, como o de William, o vínculo entre as partes se encerrou ao fim do Carioca. Apesar de um novo capítulo para muitos atletas, a sensação é de dever cumprido e já mirando o que pode ser um reencontro no fim do ano.

"Chegamos no clube de uma forma e vamos sair em um cenário melhor, calendário cheio para 2025... É só gratidão. Também temos a possibilidade da Copa do Brasil. Tudo que aconteceu no Boavista com cada um de nós do elenco, fez com que saíssemos com o dever cumprido. Fizemos nossa parte", destacou o capitão.

O Boavista começou o Campeonato Carioca embalando três vitórias em quatro jogos - uma delas sobre o Botafogo, por 1 a 0 - e depois despencou de rendimento. Foram cinco compromissos sem triunfar diante dos rivais, e precisou recuperar nas últimas rodadas, vencendo Sampaio Corrêa e Bangu para carimbar a vaga nas semifinais da Taça Rio.

No mata-mata paralelo ao principal do Estadual, o Verdão eliminou a Portuguesa com empate em 1 a 1 na ida e vitória por 3 a 2 na volta, avançando para enfrentar o Botafogo, que, na decisão, não tomou conhecimento e aplicou 6 a 0 no placar agregado (4 a 0 apenas no primeiro jogo). Desequilíbrio nítido, mas que não apaga o que foi feito ao longo da competição.

"Infelizmente não conseguimos. Nós jogamos contra uma equipe muito qualificada, muito boa. Não à toa vão disputar uma Libertadores. Clube com outro cenário, com outra história. Só temos a agradecer pela oportunidade e comemorar a campanha."