Vasco e Botafogo em clássico pelo NBB - Divulgação/Botafogo

Publicado 01/04/2024 17:51

Rio - O Novo Basquete Brasil (NBB) entrou em suas últimas rodadas. Com desafios decisivos no que diz respeito à vaga nos playoffs da temporada 2023/2024 e posição ao fim da jornada regular, os representantes do Rio de Janeiro - Botafogo, Flamengo e Vasco - vivem cenários distintos na tabela a duas semanas do fim da fase de classificação.

Dos três, o Rubro-Negro é quem vive situação mais tranquila no NBB. Líder com campanha invejável de 28 vitórias e apenas cinco derrotas, o time comandado por Gustavo de Conti finalizará a fase de classificação com jogos contra Fortaleza, fora de casa, e no Maracanãzinho diante de Corinthians e Pinheiros. Confirmando a primeira colocação, irá enfrentar no primeiro mata-mata - com jogos em melhor de três - o 16º colocado geral.

O Vasco, por sua vez, foi surpreendido pelo São Paulo em São Januário no último compromisso pelo NBB, mas também tem vaga assegurada na próxima parte do torneio. Atualmente em quarto na tabela, atrás de Fla, Franca e Minas, o Cruz-Maltino, comandado por Léo Figueiró, tem mais quatro jogos até o fim da temporada regular.

Dos 32 jogos disputados até entãoe m seu retorno à competição com projeto patrocinado, o Vasco venceu 23 e perdeu nove. Os últimos quatro desafios serão contra Unifacisa e Fortaleza, fora de casa, e Corinthians e Pinheiros dentro de São Januário.

Briga na parte inferior

Também em sua temporada de retorno com franquia ativa na Liga Nacional, o Botafogo é quem vive situação mais delicada, mas chegando para a reta final exalando motivação. Restam apenas dois jogos, contra Corinthians e Pinheiros, ambos no Rio de Janeiro, no Ginásio Oscar Zelaya, e um sonho de classificação muito vivo.

O Botafogo vem de uma virada incrível sobre o São Paulo, por 83 a 79, em jogo que perdia de sete pontos faltando 29 segundos para o fim. Comandados por Miguel Palmier e com brilho do estadunidense Isaac Thornton, o Glorioso pulou para a 15ª colocação e entrou na zona de playoffs. Os últimos dois compromissos são fundamentais para carimbar a vaga.