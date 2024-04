Em campo, Portugal perdeu para a Eslovênia por 2 a 0, no dia 26 de março - Sebastien Bozon / AFP

A seleção de Portugal se hospedou em um hotel na Eslovênia na última Data Fifa e o estabelecimento decidiu aproveitar a presença de Cristiano Ronaldo em suas dependências para abrir um leilão beneficente da cama em que o astro dormiu. O valor inicial, de acordo com a imprensa local, é de 5 mil euros (cerca de R$ 30 mil).

Enquanto esteve no país, Cristiano Ronaldo movimentou milhares de fãs que o perseguiam pela cidade e se aglomeravam no aeroporto e na porta do hotel em busca de um autógrafo ou uma foto. A partir do barulho causado na cidade pela presença do atleta, surgiu a ideia de leiloar a cama em que o português dormiu.