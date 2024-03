Daniel Alves está em liberdade provisória desde segunda-feira (25/3) - AFP

Daniel Alves está em liberdade provisória desde segunda-feira (25/3)AFP

Publicado 28/03/2024 12:51

para celebrar o aniversário do pai, Domingos Alves.

Pouco depois de deixar a prisão em Barcelona , Daniel Alves fez uma festa em casa. Segundo a TV espanhola Telecinco, o lateral promoveu uma confraternização no dia seguinte, terça-feira (26),

Além de familiares, amigos próximos também foram convidados e chegaram à noite, quando há menos jornalistas de plantão na entrada da residência. Entretanto, a mulher, Joana Sanz, não compareceu.



Segundo os jornalistas da TV, a festa durou até as 5h da manhã do dia seguinte. Dois amigos convidados, que foram flagrados chegando à festa, desceram de um táxi e esconderam os rostos com capuz.

pena de quatro anos e meio de prisão por estupro sejam julgados.

Daniel Alves conseguiu a liberdade provisória ao pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,4 milhões) . Se não houver decisão contrária, ele ficará livre até que os recursos contra asejam julgados.

uma das medidas que deve cumprir para seguir em liberdade, assim como precisou entregar os passaportes brasileiro e espanhol.

O lateral, que deixou a prisão na segunda-feira (25), compareceu ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha nesta quinta (28) para se apresentar à Justiça. Uma vez na semana ele terá de fazer isso, como, assim como precisou entregar os passaportes brasileiro e espanhol.

Ao sair do tribunal, Daniel Alves foi hostilizado por um grupo de manifestantes que o esperavam.



"Tem dinheiro para estuprar e depois pode pagar, né? No Brasil te matam rápido, seu desgraçado. Tem dinheiro para violar as mulheres. É um estuprador!", disseram os manifestantes no local, em vídeo divulgado pelo "Marca".