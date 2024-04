Neymar com a taça do Paulistão - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 01/04/2024 12:20

Rio - Presente no primeiro jogo da final do Paulista, o atacante Neymar, de 32 anos, teria prometido aos jogadores do Santos, que irá retornar para o Peixe para disputar o Brasileiro de 2025. Atualmente, o atacante defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. As informações são do portal "UOL".

Neymar tem contrato com a equipe saudita até o fim do ano que vem. O atacante está em fase final da sua recuperação de deverá voltar aos trabalhos com o elenco do Al-Hilal em um mês. Ainda não se sabe se o atacante será convocado para defender a seleção brasileira na Copa América em junho deste ano.



Revelado pelo Santos, o atacante teve os títulos da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores no ano seguinte como principais conquistas. Em 2013, Neymar deixou o Peixe para defender o Barcelona. Ele atuou pelo PSG, antes de chegar ao Al-Hilal.



Neymar já havia falado em retornar para o Santos em outros momentos, porém, desta vez foi mais incisivo. O atacante foi ovacionado na Vila Belmiro, antes da vitória do Peixe sobre o Palmeiras no primeiro jogo da final.