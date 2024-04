Carlo Ancelotti - AFP

Publicado 01/04/2024 08:30

Espanha - O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti admitiu que sua equipe tem uma vantagem em relação ao Manchester City na preparação para o primeiro jogo das quartas de finais da Liga dos Campeões. Enquanto o atual campeão europeu tem dois compromissos pela Premier League contra Aston Villa e Crystal Palace, o clube espanhol não terá nenhuma partida até o confronto.

"Isso é futebol, estou feliz com nove dias para preparar o jogo do City. Temos uma pequena vantagem sim. Mas isso não vai influenciar o jogo. Temos tempo para preparar o jogo e faremos o nosso melhor", afirmou.



Os dois clubes são os últimos dois campeões europeus e se enfrentaram nas últimas duas semifinais da Liga dos Campeões. Em 2022, o Real levou a melhor e no ano passado, o City avançou para o título inédito. As equipes voltam a se enfrentar no Santiago Bernabéu, no próximo dia 9.



Ancelotti aproveitou para fazer elogios ao zagueiro brasileiro Eder Militão, que voltou a atuar após grave lesão no joelho esquerdo. O defensor entrou em campo na vitória sobre o Athletico Bilbao, no Santiago Bernabéu no último domingo.



"Eder Militão é um dos melhores do mundo. Claro que ele precisa de tempo para recuperar a forma, mas é importante tê-lo de volta", disse o italiano.