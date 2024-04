Endrick - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 01/04/2024 10:30 | Atualizado 01/04/2024 10:32

Rio - Reforço do Real Madrid para a próxima temporada, o atacante Endrick, de 17 anos, não será emprestado para nenhum outro clube ou relegado para a equipe B. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, o maior campeão europeu deseja ter o jovem integrado ao grupo principal a partir de julho.

Endrick, de 17 anos, irá seguir no Palmeiras até completar 18 anos, o que acontecerá no segundo semestre deste ano. Posteriormente, o brasileiro irá se apresentar ao Real Madrid. A operação da sua transferência girou em torno de 72 milhões de euros (cerca de R$ 409 milhões na cotação de dezembro de 2022).



Convocado pela seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha no fim do mês passado, Endrick recebeu muitos elogios pelas atuações. O atacante balançou as redes contra as duas seleções e animou bastante os torcedores do Real Madrid.



O jovem iniciou sua trajetória como profissional em 2022. No total, Endrick defendeu o Palmeiras em 68 partidas, fez 19 gols e deu uma assistência. Ele conquistou dois títulos do Brasileirão e uma Supercopa do Brasil com o Alviverde.