A tão cobiçada Taça Libertadores tem três clubes cariocas na disputa por ela em 2024Divulgação / Conmebol

Publicado 02/04/2024 11:39

A fase de grupos da Libertadores começa nesta terça-feira (2) com Millonarios x Flamengo, na Colômbia, pelo Grupo E, como o principal dos cinco jogos do dia. Outro brasileiro que entra em campo é o Grêmio, que enfrenta The Strongest, na Bolívia.



Já na quarta (3), os outros dois cariocas jogam. O Botafogo recebe o Junior Barranquilla, pelo Grupo D, enquanto o Fluminense encara o Allianza Lima, no Peru, pelo Grupo A. O Palmeiras também joga, contra o San Lorenzo, na Argentina.



A primeira rodada da fase de grupos da Libertadores termina na quinta (4), com mais dois brasileiros: Talleres x São Paulo, na Argentina, e Caracas x Atlético-MG, na Venezuela.





Os primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores





Terça-feira (2/4)

19h- Cobresal x Barcelona de Guayaquil (Transmissão: Paramount);

19h- Millonarios x Flamengo (ESPN e Star+);

21h- The Strongest x Grêmio (Paramount);

21h30- Deportivo Táchira x River Plate (Paramount);

23h- Universitario x LDU - grupo do Botafogo - (ESPN e Star+);



Quarta-feira (3/4)

19h- Huachipato x Estudiantes (Paramount);

19h- Nacional x Libertad (Paramount);

19h- Botafogo x Junior Barranquilla (ESPN e Star+)

21h- Colo-Colo x Cerro Porteño - grupo do Fluminense - (ESPN e Star+);

21h30- San Lorenzo x Palmeiras (TV Globo de SP, ESPN e Star+);

21h30- Alianza Lima x Fluminense (TV Globo do RJ e Paramount);



Quinta-feira (4/4)

19h- Caracas x Atlético-MG (ESPN e Star+);

19h- Rosario Central x Peñarol (ESPN e Star+);

21h- Palestino x Bolívar - grupo do Flamengo - (ESPN e Star+);

21h- Liverpool x Independiente del Valle (Paramount);

21h- Talleres x São Paulo (Paramount).