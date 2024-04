Lewis Hamilton - AFP

Publicado 02/04/2024 14:43

Rio - Em seu último ano na Mercedes, Lewis Hamilton, de 39 anos, já sabe que irá seguir na Fórmula 1 com mais de 40 anos. Ele assinou contrato com a Ferrari pelas temporadas de 2025 e 2026. O inglês admitiu que pensou em aposentadoria, mas foi demovido da ideia, após conversar com personalidades negras importantes do esporte: Serena Willians e Michael Jordan.

"Conversei com tantos atletas incríveis, de Boris Becker a Serena Williams, até mesmo Michael Jordan, que estão aposentados, ou alguns que ainda estão competindo, e o medo do que está por vir (após a carreira no esporte). Muitos deles me disseram: "Parei muito cedo". Ou: "Fiquei tempo demais". "Quando acabou, eu não tinha nada planejado". "Meu mundo inteiro desmoronou porque toda a minha vida girava em torno desse esporte"", contou em entrevista exclusiva à revista "GQ".



Em relação ao futuro, Hamilton admitiu que nunca foi uma pessoa planejadora. Porém, no momento atual, o inglês afirmou que consegue projetar o que irá acontecer nos próximos anos.



"As pessoas me perguntam o tempo todo: "Onde você se vê daqui a cinco anos?". E eu nunca fui capaz de olhar tão longe. Mas agora estou em um lugar em que posso fazer um mapa um pouco mais à frente. Há algumas coisas muito legais que acontecerão nos próximos dois anos", disse.