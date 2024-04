Plenário do Senado Federal - Roque de Sá/Agência Senado

Publicado 02/04/2024 14:59

Rio - O senador Jorge Kajuru (PSD-GO) anunciou nesta terça-feira (2) o início dos trabalhos da CPI da Manipulação dos Jogos de Futebol. As investigações começarão ainda neste mês de abril. O presidente e o dono da SAF do Botafogo devem ser um dos primeiros a serem ouvidos.

Mais de 100 partidas de futebol disputadas em 2023 estão sob suspeita. Em entrevista à TV Senado, Kajuru afirmou que a CPI trará resultados e punições. Ele será o presidente da CPI da Manipulação de Resultados de Futebol, enquanto o senador Romário (PL/RJ) será o relator. A CPI vai convidar dirigentes, jogadores, árbitros e também corruptores.

Desde o ano passado, John Textor diz ter provas de manipulação no futebol brasileiro. O estopim para o empresário americano foi a derrota do Botafogo diante do Palmeiras por 4 a 3, no Nilton Santos, de virada, pelo Brasileirão. Posteriormente, o Alvinegro perdeu a vantagem na liderança e o título brasileiro.

John Textor não apresentou provas e recusou a solicitação do STJD. O empresário americano afirmou que só vai apresentar as provas para a Justiça Comum. Por conta disso, ele ainda responderá pela infração ao artigo 223 do Código Brasileiro.

Entenda o caso

Em entrevista ao "Canal do Medeiros", nesta última segunda-feira (1), o empresário John Textor afirmou ter provas de manipulação de resultado nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023. O dono majoritário da SAF do Botafogo não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentará apenas para a Justiça Comum.

"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse John Textor.

Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil. A polêmica entre os clubes vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Alviverde. O Glorioso perdeu o título brasileiro para o clube paulista.