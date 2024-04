Libertadores de 2024 tem premiação recorde para o campeão - Reprodução / Instagram

Libertadores de 2024 tem premiação recorde para o campeãoReprodução / Instagram

Publicado 02/04/2024 19:29

Com o início da fase de grupos da Libertadores nesta terça-feira (2), os 32 clubes na disputa também começam a ficar de olho no que podem receber de dinheiro por cada partida. Diante do aumento da premiação nas competições da Conmebol