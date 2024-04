Cristiano Ronaldo é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita, com 29 gols - Divulgação / X @AlNassrFC_EN

Publicado 02/04/2024 19:00

Arábia Saudita - O astro português Cristiano Ronaldo marcou três gols em uma partida pela segunda vez seguida com a camisa do Al-Nassr. A vítima desta terça-feira (2) foi o Abha, pelo Campeonato Saudita. No último fim de semana, o craque havia feito um hat-trick diante do Al Tai, em jogo que também era válido pela competição local.

Cristiano Ronaldo, inclusive, fez dois de falta no duelo desta terça. Um foi aos 11 minutos da primeira etapa: da meia-lua, bateu forte, rasteiro, e o goleiro aceitou. Aos 21, marcou outro de bola parada. Vale ressaltar que, antes da cobrança, o português falou a si mesmo que mandaria a bola para as redes.

Ele ainda marcou mais um, na reta final do primeiro tempo, e deu uma assistência na goleada do Al-Nassr por 8 a 0. Com o show nos 45 minutos iniciais, o técnico Luís Castro tirou o português de campo.

Agora, Cristiano Ronaldo soma 62 gols de falta na carreira. Foi a quarta vez que ele marcou dois de bola parada no mesmo jogo. Antes, fez contra o Stoke City, FC Zurique e a última contra o Villarreal, pelo Real Madrid, em maio de 2011.

O camisa 7 é o artilheiro isolado do Campeonato Saudita, com 29 gols. O Al-Nassr ocupa a segunda posição na tabela, com 62 pontos, 12 a menos que o líder Al-Hilal. A equipe de Cristiano Ronaldo volta a campo na sexta-feira (5), às 16h (de Brasília), contra o Damac.