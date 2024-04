Torcida do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park - Divulgação/X @BVB

Publicado 02/04/2024 16:00

Alemanha - O Borussia Dortmund lançou um uniforme em homenagem ao seu estádio, o Signal Iduna Park, que completa 50 anos nesta terça-feira, dia 2 de abril. Veja como ficou no vídeo abaixo:





Nas redes sociais, o Borussia tem feito publicações para festejar a data. Em uma das postagens, há duas imagens que mostram a evolução do estádio juntamente com fotos dos ídolos do clube.

O estádio foi inaugurado em 1974 e recebeu jogos da Copa do Mundo daquele ano. O Signal Iduna Park também foi palco de partidas do Mundial de 2006. Hoje, tem capacidade para 81.365 torcedores.