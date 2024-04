Torcida do Al-Hilal faz mosaico 3D do Mortal Kombat - Fayez Nureldine / AFP

Torcida do Al-Hilal faz mosaico 3D do Mortal Kombat

Publicado 02/04/2024 19:15

Arábia Saudita - Os torcedores do Al-Hilal prepararam um mosaico inusitado para apoiar a equipe antes da vitória por 3 a 0 sobre o Al-Okhdood, nesta terça-feira (2), em Riade. Atrás de um dos gols do Estádio Rei Fahd, uma imagem 3D do personagem Scorpion, do famoso game Mortal Kombat, estilizado com as cores e o escudo do clube, foi reproduzida.

Veja imagens da festa:

A vitória desta terça foi o 31º triunfo seguido do time de Jorge Jesus. Após bater o recorde mundial do futebol masculino ao atingir 28 vitórias seguidas, a equipe busca alcançar a maior marca do esporte, que pertence ao time feminino do Lyon, com 41 vitórias seguidas.

Com o resultado, o Al-Hilal chegou aos 74 pontos e segue isolado na liderança do Campeonato Saudita. O time tem 12 pontos de vantagem para o Al-Nassr, segundo colocado.