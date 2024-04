Dono da SAF de John Textor ainda não apresentou as provas que diz ter sobre manipulação de jogos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/04/2024 10:42

um pedido de senadores para abrir investigação em relação às acusações feitas por John Textor, dono da SAF do Botafogo, sobre possíveis manipulações em partidas do último Campeonato Brasileiro. O documento foi assinado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO), Eduardo Girão (Novo-CE) e Carlos Portinho (PL-RJ). Brasília - A Polícia Federal recebeu, na manhã desta quarta-feira (3),O documento foi assinado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO), Eduardo Girão (Novo-CE) e Carlos Portinho (PL-RJ).

A solicitação enviada pelos políticos não possui caráter obrigatório, ou seja, o diretor da PF, Andrei Rodrigues, pode decidir seguir ou não com a investigação.

"Enviei à Polícia Federal, ao diretor Andrei [um pedido] que convoque esse cidadão americano, que mora no Rio de Janeiro, dono do Botafogo do Rio, em 24 horas, que ele venha a Brasília, e que exija que ele traga as provas e as gravações. Para mim, se ele não trouxer as provas e as gravações, ele teria que ser preso aqui amanhã", disse Kajuru em plenário nesta quarta, sendo acompanhado por Girão e Portinho.

No documento, os senadores afirmam que a PF, "por sua competência e imparcialidade, é a instituição mais adequada para conduzir essa investigação, garantindo a transparência e a eficácia do processo".

As falas de Textor também têm gerado consequências na Justiça Desportiva. O empresário tem se recusado a apresentar provas de suas acusações e já declarou que só entregará o material que diz ter ao Ministério Público Federal.

Entenda o caso



Em entrevista ao "Canal do Medeiros", na última segunda-feira (1), o empresário John Textor afirmou que houve manipulação de resultado nos jogos do Palmeiras contra o São Paulo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2023. O dono majoritário da SAF do Botafogo não apresentou nenhuma prova e ressaltou que apresentará apenas para a Justiça Comum.



"Temos evidências pesadas, 100% confirmadas que Palmeiras vem sendo beneficiado por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho evidências. Estou aqui para defender a honra do meu clube. É uma luta. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano", disse John Textor.



Esta foi a segunda vez que John Textor citou o Palmeiras ao destacar sua investigação sobre manipulação da arbitragem do Brasil. A polêmica entre os clubes vem desde a virada sofrida pelo Alvinegro dentro do Nilton Santos, quando vencia por 3 a 0 e perdeu por 4 a 3 para o Alviverde. O Glorioso perdeu o título brasileiro para o clube paulista.



Na última terça-feira (2), o clube paulista entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o empresário. O pedido é para que ele seja punido financeiramente e suspenso por conta das declarações. São Paulo e Fortaleza, outros clubes citados por Textor, também afirmaram que tomarão medidas judiciais contra o empresário.