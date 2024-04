Luiz Henrique foi a principal contratação do Botafogo para a temporada - Vítor Silva / Botafogo

Luiz Henrique foi a principal contratação do Botafogo para a temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/04/2024 06:00

Rio - O Botafogo inicia sua caminhada na Conmebol Libertadores nesta quarta-feira (3), contra o Junior Barranquilla, e um dos astros do atual elenco voltará ao palco de seu último jogo pela competição no país. Luiz Henrique brilhou no Nilton Santos em 2022, quando ainda vestia a camisa do Fluminense, e agora se vê em momento diferente para conduzir o Glorioso à uma boa campanha.



Em seu único jogo de Libertadores na casa alvinegra, Luiz Henrique fez lindo gol na vitória do Tricolor por 3 a 1 sobre o Olimpia, do Paraguai, no dia 9/3/2022. Na ocasião, os outros dois tentos foram anotados pelo, na época, recém-contratado Germán Cano. Na volta, os paraguaios venceram por 2 a 0 no tempo normal e 4 a 1 nos pênaltis, ficando com a vaga na fase de grupos.

Luiz Henrique comemorando gol do Fluminense na Libertadores 2022 Lucas Merçon/Fluminense

O gol marcado pelo atacante Luiz Henrique contra o Olimpia foi eleito o mais bonito da semana na @Libertadores! Parabéns, @luizhenri07! pic.twitter.com/sQcON5UryO — Fluminense Stuff (@FluminenseStuff) March 14, 2022 A história de Luiz Henrique com o Nilton Santos é um dos destaques de seu casamento recente com o Botafogo. Foi em um clássico com o Glorioso, vencido pelo Flu por 1 a 0 no dia 26/6/2022, que o atacante se despediu do futebol brasileiro para assinar com o Betis, da Espanha.



A volta ao Brasil marcou não só um grande projeto do Botafogo, que fechou acordo com os espanhóis em 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões na cotação do início de fevereiro) contanto bônus e metas, como também o feito do novo camisa sete do Alvinegro, que lidera o ranking de transações mais caras da história do futebol brasileiro - a maior em cifras nominais.



