Jeffinho, do Botafogo, em ação durante o jogo contra o BoavistaVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/04/2024 06:00

Jeffinho voltou ao Botafogo por empréstimo junto ao Lyon, da França, no início deste ano. O atacante rapidamente assumiu a titularidade e marcou três gols nos quatro primeiros jogos que fez pelo Glorioso nesta temporada.

Entretanto, se machucou durante o empate em 2 a 2 com o Nova Iguaçu, no dia 3 de fevereiro . Na ocasião, ele sofreu uma lesão musculotendínea e só voltou a atuar no último fim de semana.

Luiz Henrique jogou 45 minutos contra o Boavista na final da Taça Rio Vítor Silva/Botafogo

Já Luiz Henrique, contratação mais cara do futebol brasileiro em valores nominais , chegou ao Botafogo em fevereiro. Ele, porém, disputou apenas dois jogos e se machucou.

John em ação durante treino do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Além deles, o técnico Fabio Matias ainda conta com o retorno de John. O goleiro chegou ao Botafogo com muita expectativa, mas se machucou na segunda partida que fez com a camisa do Glorioso, no empate com o Nova Iguaçu

Ele, na ocasião, sofreu uma lesão musculotendínea no adutor direito. John só voltou a ser relacionado agora, para o jogo contra o Junior Barranquilla. Apesar disso, a tendência é de que Gatito Fernández seja o titular.

Romero, do Botafogo, durante o treino Vítor Silva/Botafogo

Também vale mencionar que o treinador contará com Óscar Romero. O meia-atacante não era um dos reforços que ficou entregue ao DM nas últimas semanas.

AGENDA

O Botafogo enfrenta o Junior Barranquilla nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Libertadores 2024.