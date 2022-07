Luís Henrique retorna ao Botafogo com contrato por empréstimo até julho de 2023 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Luís Henrique retorna ao Botafogo com contrato por empréstimo até julho de 2023Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2022 20:05 | Atualizado 21/07/2022 20:13

Rio - O Botafogo anunciou nesta quinta-feira (21) a contratação de Luís Henrique. Revelado pelo Alvinegro, o atacante, de 20 anos, retornou ao clube carioca com contrato por empréstimo junto ao Olympique de Marselha, da França, até julho de 2023. A apresentação do jogador acontecerá nesta sexta-feira, às 14h30, no Nilton Santos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)

O contrato de Luís Henrique prevê a opção de compra ao fim do vínculo. Além disso, há metas que, se forem cumpridas, o dispositivo evolui para obrigação de compra. Nas redes sociais, o Botafogo divulgou "a volta para casa" com emojis e uma música do cantor Zeca Pagodinho. Na ocasião, o atacante diz que manda no próprio destino e que foi chamado pelo treinador Luís Castro.

A contratação de Luís Henrique foi tratada como "operação de guerra" após o diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, ter apresentado a proposta à família do jogador, na Paraíba, no nordeste brasileiro. Além disso, o investidor John Textor não saiu de perto do Olympique de Marselha, que já tinha uma oferta do Flamengo.