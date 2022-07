John Textor - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/07/2022 17:45

O Botafogo não vai se movimentando no mercado da bola apenas para o time profissional. O Alvinegro fechou a contratação de Ryan, zagueiro da Chapecoense, que chega inicialmente para atuar na equipe sub-20 do Glorioso.

O jogador de 19 anos assinou contrato de empréstimo até o meio do ano que vem e tem opção de compra com valor fixado ao fim do período.

Ryan é revelado nas categorias de base da Chape e já figurou no time profissional do Verdão. Na atual temporada, o zagueiro figurou em 12 partidas da equipe principal do time catarinense, sendo duas pela Série B do Brasileirão.



Mesmo assim, o jogador optou pelo projeto do Botafogo e 'voltar uma casa' e atuar no time sub-20 do Alvinegro. A tendência é que ele também seja usado em jogos do Brasileiro de Aspirantes, no sub-23. Ele será observado de perto pela comissão técnica do profissional, já que é um nome que vem com uma 'bagagem'.

Ryan é zagueiro de origem mas também pode atuar de lateral-direito. Ele vai realizar exames médicos essa semana e já iniciar treinamentos com os novos companheiros.