Jeffinho foi um dos destaques do Glorioso na derrota para o Santos - Vítor Silva/Botafogo F.R.

Jeffinho foi um dos destaques do Glorioso na derrota para o SantosVítor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 21/07/2022 16:13

Rio - Uma das grandes novidades na escalação do Botafogo para enfrentar o Santos, na última quarta-feira (20), foi o atacante Jeffinho. O jovem, de 21 anos, teve uma boa atuação na partida, e, inclusive, foi o jogador que mais acertou dribles no jogo. Após o duelo, o técnico Luís Castro avaliou o desempenho do atleta:

"Jeffinho faz parte da minha forma de estar no futebol. Gosto muito de lançar jogadores jovens, para mim não há idade. Há qualidade ou não há qualidade, não é idade, não quero saber nada disso, de onde vem ou de onde não vem. Quero saber se tem qualidade e ele tem. Gosto muito dele, do atrevimento dele, da magia dele. Não estou dizendo que vai ser titular sempre porque há um perigo muito grande quando lançamos jogadores jovens", disse Luís Castro.



No entanto, o treinador português aproveitou para "por os pés no chão", e alertar sobre a expectativa posta em cima de jovens como Jeffinho.

"Muitas vezes lançamos (os jovens) com esperanças e às vezes estamos a matá-los porque eles não aparecem nas equipes no momento ideal porque as equipes não estão em um momento ótimo para eles. Tenho algum receio do momento que estamos a viver, também nessas aventuras de lançar jogadores jovens, mas faz parte dessa minha linha de vida e faz parte do projeto do Botafogo, além dos jogadores da base", finalizou o treinador.

Jeffinho foi um dos destaques do Resende no Campeonato Carioca, e foi contratado para compor o "Time B" do Glorioso. No entanto, por conta do alto número de desfalques da equipe principal, o jovem foi convocado por Luís Castro, e acabou ganhando espaço no Alvinegro.