Brian Rodriguez - Divulgação

Publicado 21/07/2022 15:23

Rio - O Botafogo segue sua saga em busca de um nome para reforçar seu ataque. Segundo o site "UOL", o novo alvo do Glorioso é o atacante Brian Rodríguez, do Los Angeles FC-EUA e da seleção uruguaia. O jogador está em negociações com o Santos.

De acordo com o portal, o Botafogo está disposto a cobrir a oferta do Peixe. O time paulista, incialmente, acenou com um empréstimo com obrigação de compra ao fim do contrato. Nas últimas semanas, o Los Angeles estourou o limite de estrangeiros com as chegadas de Chiellini e Bale, o que deve facilitar uma saída.

Brian Rodríguez é um atacante que atua pelo lado dos campos, de preferência pela esquerda. Revelação do Peñarol, foi negociado com o Los Angeles FC em 2019 e, sem espaço, foi emprestado ao Almería-ESP na última temporada.