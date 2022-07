Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/07/2022 23:24

Está virando rotina, e o Botafogo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro, mas dessa vez foi para o Santo, na Vila Belmiro, por 2 a 0, pela 18ª rodada da competição. Com o revés para o Peixe, o Alvinegro chegou a nove resultados negativos e está em queda livre na tabela. No momento, com 21 pontos, está na 12ª colocação e não vence há três confrontos.

O Botafogo chegou com atitude à Vila Belmiro e dominou os primeiros minutos do jogo. Até os 15 minutos, ocorreram quatro finalizações de perigo do Alvinegro. As duas principais foram de Lucas Fernandes, que acertou a trave, e Matheus Nascimento, que, livre na área, chutou em cima de João Paulo. A partida caminhou para um equilíbrio em meados do primeiro tempo.

Por uma reação, Marcelo Fernandes trocou o lado dos pontas. Ângelo foi para direita e Baptistão para a esquerda, e a mudança funcionou. O Peixe começou a levar mais perigo e chegou ao gol aos 32 minutos. Após bola aérea na área do Botafogo, Saravia não conseguiu tirar e a bola ficou com Baptistão, que abriu o placar. Logo depois, Zanocelo quase ampliou em bom chute defendido por Gatito. Mas, atrás no placar, o time carioca voltou a pressionar principalmente nas fugas de habilidade de Jeffinho e levou perigo nos chutes de meia distância, mas não conseguiu igualar o resultado.

No segundo tempo, o Botafogo continuou com uma atuação pífia, sem organização tática e um desgaste físico de chamar atenção para um time que só disputa uma competição neste momento da temporada. Com o rendimento fraco, o Alvinegro pouco criava e assistia o Santos praticar um futebol simples e eficiente.

E, aos 31 minutos, o Peixe fechou o caixão. Após ataque do Botafogo, a defesa do Santos lançou para Marcos Leonardo no meio, ele se antecipa a Kanu, que demorou a saltar, ficou com a bola e arrancou livre pelo meio. Ao chegar na área, ele chutou cruzado e sem chances para Gatito.

Depois de sofrer o segundo gol, o Botafogo mostrou que sentiu o golpe. Mesmo assim, aos 38, através de uma jogada individual de Gustavo Sauer, o Alvinegro quase diminuiu. O meia-atacante avançou pelo lado direito do ataque, cortou para o meio e chutou forte de esquerda no canto, mas João Paulo saltou para fazer grande defesa.

Mas o placar não foi mais alterado, e o resultado terminou 2 a 0 para o Santos. O próximo duelo é no sábado, com o Athletico-PR, no Nilton Santos, às 21h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Luis Castro, balançando no cargo, precisa de um resultado positivo.