Mailson - Divulgação

MailsonDivulgação

Publicado 20/07/2022 12:36

Rio - O Botafogo pode contratar um goleiro ainda nesta janela de transferências. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, Mailson, do Sport, é um nome bem avaliado pela diretoria alvinegra e pode fechar com o Glorioso em breve. Ele tem contrato com o time pernambucano até o fim do ano.

Nos últimos dias, o Botafogo decidiu ir ao mercado em busca de uma "sombra" para Gatito Fernández. A diretoria confia no goleiro de 34 anos, mas sua idade avançada gera preocupação. Além de Mailson, os nome de Lucas Perri, atualmente emprestado ao Náutico pelo São Paulo, também é debatido, segundo o "LANCE!".

Atualmente, o Botafogo tem Diego Loureiro e Douglas Borges como opções para ausência de Gatito. No entanto, nenhum deles tem correspondido. No último domingo, Borges falhou feio no gol que definiu a vitória do Atlético-MG no Nilton Santos.