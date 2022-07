John Textor comprou 90% da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 19/07/2022 14:25

Rio - O Botafogo chegou a um acordo com Alexandre Costa, ex-diretor de operações do Porto (POR), clube em que trabalhou por 17 anos, para assumir o cargo de Diretor Geral de Infraestrutura e Operação na SAF (Sociedade Anônima do Futebol) comandada por John Textor.

O profissional atuou recentemente nas operações de Allianz Parque (Palmeiras) e Maracanã, e revelou o novo cargo nas redes sociais, destacando a motivação pelo projeto do Glorioso.

"Hoje iniciei uma nova etapa do meu percurso profissional como Diretor Geral de Infraestrutura e Operações na Botafogo SAF. Um grande desafio pessoal e uma enorme motivação por fazer parte de um projeto tão aliciante de transformação de um clube histórico do futebol brasileiro e mundial! Tenho a certeza que juntamente com uma grande equipe profissionais vamos colocar o Botafogo no lugar que a sua imensa torcida merece", escreveu Alexandre.

Um dos objetivos da nova gestão do Botafogo é valorizar o Estádio Nilton Santos, mesmo que tenha interesse em um novo lar para o clube, e seguir caminhando em busca de uma melhor estrutura.