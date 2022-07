Luis Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luis CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/07/2022 11:00

Rio - Lesionado na derrota para o Cuiabá, no último dia 10, o zagueiro Victor Cuesta passou por uma operação no último domingo. O defensor irá ficar até um mês afastado dos gramados, após corrigir fraturas que teve nos ossos da fase. O procedimento foi realizado com sucesso, de acordo com o Botafogo.

Victor Cuesta no treino do Botafogo Vitor Silva/Botafogo

Com a lesão do jogador, o Botafogo agiu rápido e contratou mais um reforço para o setor. O zagueiro Adryelson, de 24 anos, que estava no Sport, assinou por três anos. Além dos atletas, Luis Castro conta com Joel Carli, Kanu, Philipe Sampaio, Klaus, Lucas Mezenga e Kawan para a posição.

Nascido na Argentina, Victor Custa, de 33 anos, chegou ao Botafogo após o Carioca para a disputa do Brasileiro e da Copa do Brasil. Ao todo, o ex-jogador do Internacional entrou em campo em 13 jogos, fez um gol e deu uma assistência.