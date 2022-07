André Mazzuco, Luís Castro e John Textor no Nilton Santos - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/07/2022 16:28

Rio - Alvo do Botafogo, o meio-campista Daniel Ruíz, do Millonarios, ainda está longe de fechar com o clube carioca. Pelo menos é o que garante um representante do jogador colombiano, que disse ao portal "Noticias RCN" que não há nenhum avanço na negociação com o Glorioso.

Daniel Ruiz, alvo do Botafogo Divulgação

"Segue tudo igual. Sem novidade. Não tem nada no momento", comentou o estafe do meio-campista de 20 anos.

Vale lembrar que haviam especulações de que o último jogo de Daniel Ruíz pelo clube colombiano fosse contra o Atlético Nacional de Medellín, no último sábado (16). No entanto, tudo indica que o atleta será relacionado para o confronto com o Envigado, na próxima sexta-feira (22), pelo campeonato nacional.

Revelado pelo Fortaleza, da Colômbia, Ruiz chegou ao Millonarios no ano passado e logo se firmou na equipe titular. Ao todo, o jovem tem 74 partidas, marcou nove gols e deu nove assistências com a camisa do clube colombiano.