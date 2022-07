Adryelson está perto do Botafogo - Divulgação

Adryelson está perto do BotafogoDivulgação

Publicado 18/07/2022 14:00

O Botafogo está se aproximando da contratação de um zagueiro. O novo alvo é Adryelson, ex-jogador do Sport. O defensor até estava com as malas (quase) prontas para o São Paulo, mas o Glorioso chegou, atravessou a negociação e encaminhou o acerto com o jogador de 23 anos.



As conversas entre atleta e Tricolor estavam em um estágio tão avançado que o jogador tinha até viagem marcada para São Paulo com o intuito de realizar exames médicos. No fim de semana, contudo, o Botafogo chegou com melhores números e levou a melhor.

A contratação de um zagueiro era uma das prioridades da diretoria do Alvinegro. O estafe do Glorioso buscava um defensor com perfil rápido e Adryelson encaixou na ideia.



Será uma contratação sem custos. Adryelson rescindiu o contrato com o Sport no mês passado por atraso no pagamento de salários e está livre no mercado. Ele vai assinar um contrato de três anos.



André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo, conduziu as negociações pessoalmente. O dirigente lidou diretamente com os empresários do Adryelson e convenceu o jogador a optar pelo Glorioso ao invés do São Paulo.