Publicado 17/07/2022 16:14

Rio - O Botafogo terá mais uma baixa no seu elenco alvinegro. De acordo com o portal "GE", Victor Cuesta, de 33 anos, vai passar por uma cirurgia após o choque nas fraturas dos ossos da face. A lesão aconteceu no último domingo (10), na derrota para o Cuiabá, depois da colisão entre o zagueiro e o meio-campista Lucas Piazon.

Após a partida, Cuesta foi encaminhado ao hospital. A confirmação da lesão veio na segunda-feira. O meia Lucas Piazon passou também por exames, mas não constataram nenhum problema, e o jogador acabou sendo relacionado no duelo deste domingo, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG neste domingo, às 18h, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a décima colocação e soma 21 pontos.