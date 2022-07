Matheus Pereira - Divulgação

Publicado 17/07/2022 13:19

Rio - Pai do jogador Matheus Pereira, do Al Hilal, Alexandre agitou a torcida do Botafogo em vídeo que circula nas redes sociais desde a noite do último sábado (17). Com um amigo, ele comentou sobre a possibilidade de o meio-campista se transferir para o Glorioso ainda nesta temporada.

"Está indo, está quase chegando aí. Está faltando pouco", disse Alexandre.

Matheus Pereira desperta o interesse do Botafogo, mas o clube de General Severiano tem esbarrado nas frequentes negativas por parte do clube saudita. Nos primeiros contatos feitos, o Al Hilal pediu 20 milhões de euros, o que foi prontamente descartado pela cúpula alvinegra.

No entanto, o jogador já teria indicado a vontade de deixar o clube e trabalhar novamente com o técnico Luís Castro - ambos estiveram juntos no Chaves, de Portugal.

O Botafogo, por sua vez, aguarda um desfecho da situação do meia com o clube árabe e está à disposição para concluir a negociação assim que o futuro de Matheus estiver definido.