Joel Carli sai em defesa de Luís Castro após eliminação do Botafogo na Copa do BrasilFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2022 15:55

Rio - O zagueiro Joel Carli, do Botafogo, lamentou a eliminação na Copa do Brasil para o América-MG, na derrota por 2 a 0, na última quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final, no Nilton Santos. Após a partida, o capitão e líder alvinegro, de 35 anos, aproveitou para sair em defesa do treinador Luís Castro, que está pressionado no clube carioca depois da sequência de resultados negativos.

"Claro que sim. Ele é tão culpado quanto a gente. Aqui todos trabalhamos. Quando o Botafogo ganha, comemoramos todos. Quando perde, somos todos culpados. Não é nada individual. nosso grupo, volto a falar, é muito forte, está muito comprometido e é muito unido em nosso projeto e em nossas ideias", afirmou Joel Carli.



Após a eliminação na Copa do Brasil, o Botafogo vai virar a chave para enfrentar o Atlético-MG, no próximo domingo (17), às 18h, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Alvinegro ocupa a décima colocação e soma 21 pontos.