Rafael chegou ao Botafogo em 2021, mas teve pouca sequência - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/07/2022 15:47

Rio - Passada a eliminação da Copa do Brasil e agora tendo apenas como foco o Campeonato Brasileiro, o Botafogo projeta um segundo semestre menos turbulento quanto ao trabalho do técnico português Luís Castro. Para isso, o Glorioso poderá contar com alguns reforços contratados e outros que se recuperam de lesão.

Além de Fernando Marçal, Eduardo e Luís Henrique - o último a ser confirmado -, que chegam com status de titulares, a diretoria alvinegra tem destacado o retorno do lateral-direito Rafael, um dos líderes do elenco, como grande 'reforço caseiro', já que o jogador atuou apenas na estreia da equipe na temporada e teve grave lesão no tendão calcâneo, precisando passar por cirurgia.

Internamente, há o entendimento de que o camisa sete pode ser um grande nome do elenco já nos próximos jogos. Com Saravia sem entregar o esperado e Daniel Borges longe das atuações da última Série B, Rafael surge como peça para elevar o nível do lado direito alvinegro.

Rafael entrou na reta final do período de transição e já trabalha com maio carga nas atividades realizadas no CT Lonier. A expectativa é de que o lateral fique à disposição já no início do segundo turno.