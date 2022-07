Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/07/2022 20:17 | Atualizado 14/07/2022 20:21

Rio - O Botafogo de Luís Castro conta com retornos para o duelo desta quinta-feira (14), contra o América-MG, às 21h, no Nilton Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador português terá de volta o meia-atacante Gustavo Sauer e o centroavante Matheus Nascimento.

Escalação do Botafogo Foto: Divulgação/Botafogo

Escalação do Botafogo: Gatito, Saravia, Joel Carli, Kanu e Tchê-Tchê; Patrick de Paula, Gustavo Sauer e Hugo; Lucas Fernandes, Vinicius Lopes e Erison.

O Botafogo precisa vencer o América-MG por quatro gols ou mais de diferença para garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma vitória por três tentos leva a disputa para os pênaltis. Qualquer outro resultado dá a vaga para o time mineiro.