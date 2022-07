Erison em ação pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/07/2022 21:45 | Atualizado 13/07/2022 21:48

Rio - A classificação para as quartas de final na Copa do Brasil será uma missão difícil para o Botafogo. No entanto, em entrevista à "Botafogo TV", nesta quarta-feira (13), Erison afirmou que acredita que o Alvinegro tenha capacidade para devolver o placar sofrido por 3 a 0, contra o América-MG, no Independência, pelo jogo de ida das oitavas de final, há duas semanas.

"Sabemos que a situação não é fácil. A gente sabe que deixou a desejar no primeiro jogo, mas também sabemos do nosso compromisso, da força do nosso grupo. Temos que ter a cabeça concentrada, fazer uma partida aguerrida... Da mesma forma que eles fizeram 3 a 0 lá a gente pode fazer 3 a 0 aqui em casa", afirmou Erison.



Erison, mais conhecido como o "El Toro", convocou a torcida do Botafogo para comparecer ao Nilton Santos, nesta quinta-feira (14), às 21h, para empurrar o time alvinegro neste jogo decisivo que vale a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.

"Estou muito confiante, sei que todos os torcedores botafoguenses estarão no Nilton Santos para nos apoiar. É um jogo de dificuldade, mas somos uma equipe muita aguerrida e tem lutado muito, temos que fazer isso no jogo. Lutar por todas as bolas e brigar em todos os lances. Se Deus quiser vamos sair com a vitória", completou.