Michael - Divulgação / Al Hilal

Publicado 13/07/2022 12:15

Rio - O atacante Michael, de 26 anos, declarou recentemente que não deseja permanecer no Al Hilal, da Arábia Saudita, e que tem o interesse de voltar ao Flamengo. Um retorno ao Rubro-Negro parece improvável, já que o clube da Gávea acabou de fazer um investimento pesado para contratar Everton Cebolinha, porém, outra equipe do Rio já demonstrou neste ano ter interesse no jogador.

Em abril desde ano, o Botafogo realizou uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 30,3 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos do atacante. No entanto, o Al Hilal não quis abrir negociação. As informações foram do jornalista André Hernan. O clube árabe desembolsou 7,6 milhões de euros (R$ 45,6 milhões na ocasião) para tirá-lo do Flamengo.

"A verdade é uma só: quero voltar ao Brasil. Tem (dois clubes perto). Eu tenho uma promessa, se eu prometer, vou cumprir. Se eu prometo, eu cumpro. Aprendi com meu pai, você tem sua palavra. Se der, cumpra. Tenho uma promessa com o Marcos Braz, antes de eu sair (de dar prioridade ao Flamengo)", afirmou em entrevista ao canal do YouTube do jornalista Alê Oliveira.

Michael, de 26 anos, deixou o Flamengo no ano passado após excelente temporada. Ele atuou em 62 partidas, fez 19 gols e deu dez assistências. Pelo Al Hilal, o atacante jogou 20 confronto, marcou três vezes e tem quatro assistências. Seu vínculo com o clube árabe vai até o meio de 2025.