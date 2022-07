Eduardo é o novo reforço do Botafogo - Foto: Vitor SIlva/Botafogo

Publicado 12/07/2022 17:31

Rio - O novo reforço do Botafogo para a sequência desta temporada, Eduardo, como deseja ser chamado, participou de uma transmissão ao vivo do Alvinegro nesta terça-feira (12) nas redes sociais. Na ocasião, o meio-campista, de 32 anos, exaltou o projeto do clube carioca e explicou o motivo da mudança do nome na camisa.

"Muito feliz pelo carinho do torcedor e espero estar retribuindo isso dentro de campo. Estou me preparando, fiquei alguns dias parado. Mas estou me preparando para estar à altura do Botafogo. Não pensei duas vezes. Projeto muito bom que o Botafogo está fazendo. E vim também pelo clube que é muito grande. Uma oportunidade muito boa para mim, agradeço a todos pela confiança", disse Eduardo em uma transmissão ao vivo do Botafogo.

"Quando eu estava na França acabei só deixando o Eduardo na camisa. Acabou dando sorte e vai ficar assim", completou.

Por fim, Eduardo revelou que já trabalhou com o treinador Luís Castro quando jogou no futebol português. O jogador admitiu que atuava como volante, mas após se transferir para o mundo árabe, o atleta ficou mais próximo do gol.

"Eu faço tanto meia ofensiva, quanto volante também. Joguei na França e em Portugal como volante, número 8. Fui mais à frente no futebol Árabe. Meu primeiro treinador na Arábia falou que eu tenho o cheiro do gol e tinha que jogar mais na frente. Já trabalhei com ele, excelente treinador. Acredito que faremos algo muito bom neste período. A torcida é super importante. Precisamos deles todos os jogos apoiando, que faz a diferença dentro e fora de casa", concluiu.