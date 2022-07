Eduardo é o novo reforço do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Eduardo é o novo reforço do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 12/07/2022 15:39 | Atualizado 12/07/2022 15:39

Rio - O Botafogo anunciou a contratação do meia Carlos Eduardo, de 32 anos, ex-Al Ahli, da Arábia Saudita. O jogador está no Rio de Janeiro, já realizou exames médicos e assinou vínculo com o Glorioso até o fim de 2024.

O meio-campista, que preferiu ser chamado apenas de Eduardo, tem história recente no futebol do Oriente Médio e ganhou o prêmio de terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes 2019, sendo vencido por Salah, do Liverpool, e Bruno Henrique, do Flamengo.

Este é o segundo reforço do Botafogo para a janela de transferências do dia 18 de julho, data que marca também o período em que o jogador já poderá vestir a camisa alvinegra no Campeonato Brasileiro. Anteriormente, a diretoria do Glorioso já havia apresentado a contratação de Fernando Marçal, lateral-esquerdo ex-Wolverhampton, da Inglaterra.