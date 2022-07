Martín Ojeda pode ser o novo reforço do Botafogo - Divulgação/Godoy Cruz

Publicado 11/07/2022 14:23

Rio - Próximo de acerto com o Botafogo para a segunda janela de transferências, o meia Martín Ojeda foi um dos destaques do Godoy Cruz na vitória sobre o River Plate, por 2 a 0, pelo Campeonato Argentino, no Estádio Monumental de Núñez.

Ojeda abriu o marcador aos 21 minutos do primeiro tempo e deu assistência para Gonzalo Abrego ampliar o marcador três minutos depois. Em ambos os lances, o meia canhoto participou pela lado esquerdo do gramado.

O jogador do Godoy Cruz já acenou positivamente quanto a oferta do Botafogo, que agora alinha com o clube argentino os valores da transferência. Martín Ojeda tem 23 anos e é um dos destaques do futebol sul-americano nesta temporada.