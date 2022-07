Marlon Freitas - Atlético-GO / Divulgação

Marlon FreitasAtlético-GO / Divulgação

Publicado 09/07/2022 17:10

Rio - O Botafogo busca reforços para o segundo semestre, mas também está atendo ao mercado para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "LANCE", o Glorioso deseja a contratação do volante Marlon Freitas, que defende o Atlético-GO.

Como já fez sete jogos e já disputou a Copa do Brasil pelo clube goiano, o meia não pode defender nenhuma equipe da Série A em 2022. O Glorioso tentará fechar a contratação de Marlon Freitas sem custos, já que o contrato dele com o Dragão se encerra no fim de 2022.

De acordo com o site, o Botafogo já iniciou contato e pagará luvas para contratar o meia. Marlon Freitas tem ciência do interesse e ficou interessado de atuar pelo Glorioso, sob gestão de John Textor. O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, já teria "jogado a toalha" em relação a renovação de contrato com o atleta.

Marlon Freitas, de 27 anos, foi revelado pelo Fluminense. Após passagens sem brilho pelo Botafogo, de São Paulo, e pelo Criciúma, o volante se encontrou no Atlético-GO. Na atual temporada, ele entrou em campo em 42 partidas, fez sete gols e deu seis assistências.