Blaze é a nova patrocinadora master do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/07/2022 11:14

Rio - O Botafogo anunciou, na manhã deste sábado (09), o acerto com seu novo patrocinador master. Trata-se da Blaze, empresa especializada em apostas pela internet. A empresa começará a ter sua marca estampada no uniforme do clube logo neste domingo (10), no confronto com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. O patrocinio também estará presentes nos uniformes das equipes Sub-23 e feminina do Glorioso.

HORA DO INCÊNDIO! https://t.co/OMLXDkGxmu é a nova patrocinadora do Botafogo; Empresa internacional especializada em apostas ocupará o espaço mais nobre do uniforme alvinegro! https://t.co/Ycg7lN1OEg — Botafogo F.R. (@Botafogo) July 9, 2022

John Textor comentou sobre o novo patrocinador, e destacou o fato do nome da empresa remeter a "chama", assim como o símbolo ter o fogo como elemento.

"A Blaze possui uma mentalidade disruptiva alinhada com o nosso projeto e vê no Botafogo o parceiro ideal para alavancar seus negócios. O Clube quer sempre ter os melhores ao seu lado. A Blaze é também uma 'escolhida' e tem tudo a ver com o Botafogo. O nome da empresa remete a chama e o símbolo tem o fogo como elemento... Seja bem-vinda", disse John Textor, dono de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo.



O contrato com a empresa de apostas será válido até o final deste ano. Os valores não foram divulgados.

Botafogo e Cuiabá se enfrentarão neste domingo (10), às 19h (horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.